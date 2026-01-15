СК назвал причастных к подрыву машины известного ученого-физика в Москве

Четырех человек задержаны за причастность к подрыву автомобиля ученого из НИИ «Полюс» имени Стельмаха. Об этом MK.RU сообщила руководитель 6-го контрольно-следственного отдела ГСУ СК России по Москве, полковник юстиции Ольга Куликова.

Bсполнители преступления получили инструкции от неизвестных через мессенджер. После реализации им обещали денежное вознаграждение.

Среди задержанных оказались сестры — 19-летняя Полина и 20-летняя Нина Бескурниковы. Девушки извлекли самодельное взрывное устройство из тайника и передали соучастнику — студенту колледжа Гурдзибееву. Его задачей была слежка за ученым. Для этого мужчина снял квартиру и установил бомбу на автомобиль жертвы.

Четвертой задержанной стала Светлана Брыксина — менеджер логистической компании. На своей машине она перевозила сестер Бескурниковых и СВУ. Все участники не были знакомы друг с другом, отметила полковник СК.

Всех фигурантов дела заключили под стражу. Им предъявили обвинение в покушении на убийство сотрудника НИИ.

Ранее стало известно, что два полицейских и неизвестный мужчина погибли при подрыве авто ДПС в Москве. У одного из сотрудников остались супруга и девятимесячная дочь.