Два полицейских и неизвестный мужчина погибли при подрыве авто ДПС в Москве

СК: при подрыве авто ДПС в Москве погибли полицейские и неизвестный

Следственный комитет подтвердил гибель сотрудников ДПС при подрыве служебного автомобиля на Елецкой улице в Москве. Кроме того, смертельные травмы получил еще один мужчина, находившийся рядом с машиной в момент ЧП.

«По данным следствия, в ночь с 23 на 24 декабря на улице Елецкой двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство», — пояснили в СК.

В результате двое сотрудников полиции, а также человек, находившийся рядом с полицейскими, погибли.

По факту случившегося возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте взрывных устройств.

Сейчас место происшествия осматривают следователи и криминалисты. В рамках дела проведут судебные экспертизы, в том числе генетическую, медицинскую и взрывотехническую.

«Устанавливается механизм приведения в действие взрывного устройства. Допрашиваются свидетели, изучаются камеры видеонаблюдения», — заключили в пресс-службе.