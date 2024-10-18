СК нашел похищенный у Минобороны комплекс из 15 объектов недвижимости

Следователи обнаружили похищенный у Минобороны комплекс из 15 объектов недвижимости. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Пропажу нашли в Балашихе, стоимость комплекса превышает 244 миллиона рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Троих фигурантов арестовали.

«Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в СК.

Там уточнили, что трое задержанных во время процедуры банкротства подведомственного Минобороны предприятия «Строительное управление Московского региона» организовали подложные торги и похитили комплекс в Балашихе.

Накануне двух сотрудников института имени Минца обвинили в хищении у Минобороны 130 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа.