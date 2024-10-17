Двух сотрудников института имени Минца обвинили в хищении у МО 130 миллионов рублей

СК возбудил дело о хищении 130 миллионов рублей на гособоронзаказе

В отношении двух сотрудников Радиотехнического института (РТИ) имени Минца возбудили уголовное дело о хищении 130 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Под подозрением оказались исполнительный директор дивизиона «Оборонные решения» института и заместитель главного конструктора.

«Они подозреваются в совершении мошенничества в особо крупном размере», — добавили в СК.

По данным следователей, в 2013 году Минобороны в рамках исполнения гособоронзаказа заключило с РТИ контракт на сумму более двух миллиардов рублей. С 2014 по 2016 годы фигуранты похитили свыше 130 миллионов рублей и поделили деньги между собой. Директора заключили под стражу, а его сообщника отправили под домашний арест.

Ранее в Курской области задержали военного, подозреваемого в хищении имущества и оружия.