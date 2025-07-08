СК начал проверку о вымогательстве после драки Смолова в Хамовниках

Следственный комитет начал проверку по факту вымогательства денег у футболиста Федора Смолова после конфликта в «Кофемании» в Хамовниках. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источники.

По версии телеканала, вымогатели представились адвокатами и потребовали один миллион рублей в обмен на отказ от подачи заявления и неразглашение подробностей. Разговор записали.

При личной встрече вымогатели потребовали еще четыре миллиона, на Смолова начали давить, футболисту угрожали связями в правоохранительных органах.

Сам Смолов заявлял, что ему предлагали «странные схемы», не предусмотренные законом РФ.

Журналист Иван Карпов ранее уже писал о вымогательстве, тогда речь шла о 20 миллионах рублей. Известно, что спортсмен заплатил миллион рублей пострадавшему в драке в «Кофемании» 47-летнему жителю Челябинска. Однако сторона потерпевшего не приняла средства и отказалась выходить с футболистом на связь.