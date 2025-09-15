СК изъял 21 млн рублей у бывшего замначальника тыла внутренних войск Панова

Военные следователи нашли 21 миллион рублей и обнаружили более 40 объектов недвижимости при обыске у бывшего заместителя начальника тыла внутренних войск генерал-лейтенанта Владимира Панова. Его обвиняют в получении взятки. Подробности сообщили в пресс-службе СК России.

Как установило следствие, в 2012 году государство заключило с ООО «СК «Ремстройторг» контракт на строительство в Кемеровской области на сумму более 2,5 миллиарда рублей. Ответственным за контроль исполнения этого контракта был назначен Панов.

В 2012–2014 годах Панов через посредника получил взятку в 37 миллионов рублей от представителя компании «СК «Ремстройторг». За эти деньги он обещал общее покровительство при выполнении государственного контракта. Однако условия контракта так и не были выполнены, что привело к многомиллионным убыткам для государства.

«В ходе обысков в жилище Панова изъято более 21 миллиона рублей, а также установлено свыше 40 объектов недвижимости, оформленных на Панова и членов его семьи», — указали в СК.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура России хочет конфисковать активы семьи бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, которого осудили за коррупцию. Общая сумма превышает 79 миллиардов рублей. Бывшего главу Владивостока приговорили к 15 годам колонии строгого режима за взятку в 575 миллионов рублей.