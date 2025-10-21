Система отвечает на вызовы: как наказывать детей до 14 лет за диверсии

В вопросе снижения возраста уголовной ответственности за диверсии к детям в возрасте до 14 лет нужно применять дифференцированный подход. Об этом 360.ru заявил первый заместитель председателя комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов, политолог Александр Асафов.

По его словам, к такой инициативе существует несколько подходов: с точки зрения гуманизма, правоприменительной практики и изменившихся обстоятельств. Асафов отметил, что речь идет о мере, которая должна остановить тех, кто может иметь умысел на совершение таких действий.

«По сути, это должно потенциальных преступников напугать. Если мы рассуждаем о сломанных судьбах, то это одна точка зрения. Другая — количество покушений на террористическую деятельность в результате вербовки спецслужб противника, которой подлежат и несовершеннолетние», — сказал он.

Асафов добавил, что уже есть правоприменительная практика по статьям, в которых 14-летний возраст является подсудным.

«К этому есть разные подходы, но я бы рассмотрел дифференциацию наказания. Может быть масса обстоятельств, которые не дают мне права быть категоричным и говорить: „Да, надо вводить“ или „Нет, не надо вводить“. Система должна отвечать на вызовы, связанные с увеличением террористических угроз», — заключил политолог.

Ранее депутаты Госдумы предложили ужесточить наказание за диверсионно-террористическую деятельность, снизив возрастную планку ответственности за преступления до 14 лет. Законопроект опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента. Спикер ГД Вячеслав Володин раскрыл подробности проекта о наказании за диверсии.