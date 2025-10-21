Пожизненное за вербовку детей без срока давности: как будут наказывать диверсантов в России

Только за один 2024 год в России за диверсионные преступления осудили 48 человек, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Для сравнения: с 2019 по 2023 год осужденных по таким уголовным статьям было всего 13. На фоне роста подобных нарушений и вовлечения в них детей 419 депутатов нижней палаты парламента внесли проект для защиты интересов страны и повышения ее безопасности.

«Особые опасения вызывает вовлечение в диверсионную деятельность подростков, которые зачастую не отдают отчета в своих действиях. В погоне за легкими деньгами или же в форме игры, а также путем обмана и шантажа они становятся участниками преступлений», — констатировал Володин.

Спикер ГД подчеркнул, что сейчас нужно делать все возможное, чтобы оградить детей от этого. В связи с этим депутаты предлагают внести несколько поправок в УК РФ в части противодействия диверсионной и террористической деятельности на территории России.

Среди них:

за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности предусмотреть максимально жесткое наказание в виде пожизненного лишения свободы;

отменить сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности;

ограничить право на ходатайство об условно-досрочном освобождении за их совершение;

ввести запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе;

установить в отношении организаторов диверсионно-террористического сообщества ответственность не только за его создание и руководство, но и за все совершенные преступления;

за умышленные преступления диверсионно-террористической направленности, которые несут особую опасность для общества, предусмотреть уголовную ответственность с 14 лет.

Законопроект рассмотрят в приоритетном порядке, пообещал Володин.