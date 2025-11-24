Силовики задержали жителя Ингушетии, который прятал боевиков на своей ферме

Правоохранители Ингушетии задержали жителя Малгобекского района, который, по версии следствия, помогал участникам незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД .

По данным министерства, с 29 марта по 3 апреля 2023 года мужчина предоставил четырем разыскиваемым боевикам помещение для скрытого проживания на своей кошаре (ферме), расположенной в холмистой местности возле села Вознесенское.

Кроме того, 30 марта он, как считают силовики, отвозил руководителя группировки на своем автомобиле ВАЗ-2107 в село Инарки и обратно, а также обеспечивал членов банды продуктами и медикаментами.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.

Ранее Следственный комитет по Ингушетии завел уголовное дело о покушении на убийство после того, как ночью 24 апреля неизвестный несколько раз выстрелил в 71-летнего мужчину.