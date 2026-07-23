Силовики задержали возможного организатора крупнейшей схемы с «бумажным НДС»

В результате совместных действий ФНС и правоохранительных органов задержан предполагаемый организатор самой масштабной в России сети по обналичиванию НДС. Об этом сообщил РБК .

По информации журналистов, задержанного зовут Александр Осин. Он является владельцем справочной с капиталом в 10 тысяч рублей.

В настоящее время решается вопрос о его выдаче России. источник агентства подчеркнул, что налоговые органы установили свыше 35 тысяч пользователей теневой схемы.

В апреле оперативники ФСБ пресекли крупную схему уклонения от налогов через фиктивные компании. Группа создала масштабную площадку «бумажного НДС» в Московском регионе. В нее входили 4800 организаций, в которых позволяли делать поддельные налоговые вычеты по НДС для более чем 40 тысяч компаний. Объем всех переводов составил примерно триллион рублей.