Силовики задержали в ЛНР боевика батальона «Айдар»
СК: в ЛНР задержали боевика нацбатальона «Айдар»
Луганские силовики задержали боевика нацбатальона «Айдар»*. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по ЛНР.
«Задержан боец батальона „Айдар“* за участие в террористическом сообществе», — заявили в ведомстве.
Подозреваемый участвовал в боевых действиях, направленных на принуждение жителей Луганской Народной Республики к отказу от волеизъявления о самоопределении.
Преступную деятельность засекли совместно с сотрудниками УФСБ. Мужчина дал признательные показания. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу. Сейчас правоохранители собирают доказательства.
Ранее протоиерей Александр Тимофеев заявил об участии батальонов «Азов»* и «Айдар»*в жертвоприношениях. По словам священнослужителя, нацисты совершают подобное и в Курской области, чему есть множество доказательств.
*Террористические организации, запрещенные на территории России.