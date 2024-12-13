Луганские силовики задержали боевика нацбатальона «Айдар»*. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по ЛНР.

«Задержан боец батальона „Айдар“* за участие в террористическом сообществе», — заявили в ведомстве.

Подозреваемый участвовал в боевых действиях, направленных на принуждение жителей Луганской Народной Республики к отказу от волеизъявления о самоопределении.

Преступную деятельность засекли совместно с сотрудниками УФСБ. Мужчина дал признательные показания. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу. Сейчас правоохранители собирают доказательства.

Ранее протоиерей Александр Тимофеев заявил об участии батальонов «Азов»* и «Айдар»*в жертвоприношениях. По словам священнослужителя, нацисты совершают подобное и в Курской области, чему есть множество доказательств.

*Террористические организации, запрещенные на территории России.