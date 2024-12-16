Силовики задержали в Иркутской области сторонников экстремизма

Сотрудники МВД, ГУ ФСИН и Росгвардии задержали в Тулуне двух приверженцев экстремистской идеологии. Об этом сообщили в пресс-службе местного главка МВД .

Два местных жителя были приверженцами экстремистской организации с января 2022 года.

По данным правоохранителей, мужчины 30 и 35 лет распространяли криминальную идеологию среди людей, склонных к совершению преступлений. При обысках у них изъяли тюремные «уклады» и другие предметы, указывающие на участие в экстремистском движении.

Оба задержанных связаны с ранее арестованным 33-летним мужчиной, называвшем себя «смотрящим» за исправительными учреждениями города, добавили в полиции.

Сейчас мужчины находятся под стражей. Против них возбудили уголовное дело.

Ранее в Ингушетии задержали предоставивших оружие и боеприпасы боевикам, напавшим на «Крокус Сити Холл».