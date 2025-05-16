Силовики задержали украинца, обвиняемого в шпионаже за российскими военными

Сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике задержали гражданина Украины, обвиняемого в передаче информации о российских военнослужащих представителям СБУ. Об этом со ссылкой на пресс-службе ведомства сообщило РИА «Новости» .

По данным правоохранителей, житель города Рубежное решил помогать украинским спецслужбам и для этого по их заданиям собирал и передавал сведения о местонахождении бойцов подразделений ВС России в ЛНР.

Во время допроса он заявил, что начал заниматься этим из-за шантажа жены, которая выехала на подконтрольную киевским боевикам территорию и сказала, что лишит мужчину возможности общаться с детьми, если он не будет сотрудничать с СБУ.

В отношении гражданина Украины возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее силовики задержали в Сочи 23-летнего румына, который собирал информацию о местных средствах противовоздушной обороны и передавал данные об этом украинской разведке.