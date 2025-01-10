Силовики задержали участников проукраинской секты «Аллатра» в Красноярском крае

В Красноярском крае задержали семерых участников проукраинской секта «Аллатра»*. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Против задержанных возбудили уголовное дело. Подозреваемые руководили и организовывали деятельность псевдорелигиозного движения, основанного на Украине. Предполагаемые преступники создали чат в мессенджере, где размещали информацию о работе организации и привлекали новых участников, соблюдая меры конспирации.

«Преступная деятельность соучастников пресечена благодаря слаженной работе сотрудников УФСБ России по Красноярскому краю и следователей регионального СКР», — сообщили в пресс-службе.

Силовики провели обыски по местам жительства фигурантов, изъяли предметы и литературу, имеющие значение для расследования дела.

В декабре участников секты «Аллатра»* задержали в Москве и Подмосковье. По данным следствия, одна из фигуранток спонсировала организацию.

*Движение признано нежелательной организацией в РФ.