Силовики задержали троих жителей Челябинской области по подозрению в обмане курганских пенсионеров

В Кургане сотрудники правоохранительных органов задержали троих жителей Челябинской области, подозреваемых в мошенничестве. Они могли обманывать пенсионеров под видом обслуживания систем очистки воды, написало URA.RU .

Операцию провели сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Курганской области при поддержке СОБР и ОМОН Росгвардии.

По данным полиции, молодые люди в возрасте от 25 до 26 лет приходили к пожилым курганцам, представляясь сотрудниками ресурсоснабжающей организации. Они убеждали пенсионеров в необходимости срочной замены старых фильтров на «новые образцы», после чего устанавливали оборудование без согласования стоимости работ.

Правоохранители выяснили, что цены на услуги были завышены в несколько раз. В некоторых случаях после установки фильтров системы водоснабжения в квартирах переставали нормально работать.

Подозреваемых задержали в Челябинске по местам проживания. Во время обысков полицейские изъяли сим-карты, телефоны, ноутбуки, печати, документы, автомобиль и фильтры для воды.

На данный момент установлена причастность фигурантов к четырем эпизодам мошенничества в отношении жителей Кургана в возрасте от 79 до 87 лет. Сумма ущерба составила от 25 до 50 тысяч рублей в каждом случае. Только один из потерпевших самостоятельно обратился в полицию — остальные эпизоды оперативники выявили в ходе работы.