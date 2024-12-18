Силовики задержали сына главы коллегии судей Татарстана за поддержку ВСУ

В Татарстане правоохранители задержали сына Квалификационной коллегии судей Татарстана Марата Гилманова по подозрению в оправдании терроризма. Об этом сообщило местное издание KazanFirst .

По версии следствия, Гилманов-младший опубликовал материалы в поддержку атаки дронов ВСУ на Крым 25 августа 2023 года. Кроме того, он размещал комментарии в проукраинских каналах.

«При этом язык интерфейса личного мобильного устройства задержанного оказался украинским. Правоохранители не исключают, что он мог сотрудничать со спецслужбами Украины», — сообщил источник телеканала РЕН ТВ.

Гилманова задержали на территории особой экономической зоны, где производятся беспилотники. В это место он устроился на работу совсем недавно, возможно, по заданию украинских кураторов, сообщили «Известия».

Возбуждено уголовное дело. Марата Гилманова обвиняют в оправдании терроризма и возбуждении ненависти.

Пока официальных комментариев о его задержании не поступало.

В начале декабря суд в Москве арестовал шестерых пособников «Русского добровольческого корпуса»*.

* «Русский добровольческий корпус», РДК — запрещенная в России террористическая организация.