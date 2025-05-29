Силовики задержали работавшего на иностранные спецслужбы адвоката

В Калининграде задержали 64-летнюю адвоката, обвиняемую в сотрудничестве с иностранным государством против безопасности России. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Калининградской области.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы УФСБ России по Калининградской области. По версии следствия, в 2014 году женщина сообщила представителям спецслужб недружественного государства информацию о сотрудниках силового блока региона, которую она узнавала из-за своей адвокатской деятельности.

На данный момент обвиняемую задержали. Правоохранители допросили ее и других фигурантов, а также провели обыски.

По данным источника ТАСС в силовых структурах региона, речь идет о задержании адвоката Калининградской областной коллегии адвокатов Марии Бонцлер.

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