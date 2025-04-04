Силовики задержали петербуржца, надругавшегося над подростком-инвалидом в туалете
МВД: силовики в Ленобласти задержали мужчину, изнасиловавшего подростка-инвалида
В Петербурге задержали мужчину, надругавшегося над подростком-инвалидом в туалете. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
«В полицию Красносельского района обратилась петербурженка, которая сообщила о совершении противоправных действий в отношении ее 16-летнего внука», — заявили в ведомстве.
Из-за особенностей развития подросток не смог объяснить все обстоятельства случившегося. Несмотря на недостаток информации, силовикам удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 57-летний житель Соснового Бора.
«Уже на следующий день он был задержан полицейскими на железнодорожной станции Татьянино в Гатчинском районе Ленобласти», — заявили в МВД.
Подозреваемого передали в следственные органы. В пресс-службе СК заявили, что против задержанного возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Глава Следкома поручил доложить ему о ходе расследования.
Как сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке», мужчина встретил юношу днем на платформе Лигово. Он завел разговор с ним, а потом схватил за руку, отвел в туалет и изнасиловал.