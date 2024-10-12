Силовики задержали бывшего замглавы Минсельхоза Ставрополья

Экс-замглавы Минсельхоза Ставрополья арестовали по делу о превышении полномочий

Бывший заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По ходатайству следствия суд отправил бывшего чиновника в СИЗО.



По данным следствия, занимавший пост заместителя министра сельского хозяйства региона фигурант дела

нарушил правила распределения средств, выделенных по госпрограмме.

В частности, в 2022 году он выделил деньги местному предпринимателю, который подал заявку на создание фермы.

Но никакой фермы бизнесмен не создал, а потратил деньги на себя. Сумма ущерба для бюджета составила 8,4 миллиона рублей.

По данным местных СМИ, речь идет о Викторе Фетисове, который после ухода с должности стал врио главы Новоселицкого округа. На новом месте он работал около месяца.

Днем ранее за крупную взятку арестовали гендиректора Княгининской швейной фабрики.