Гендиректора Княгининской швейной фабрики арестовали за крупную взятку

Против генерального директора Княгининской швейной фабрики Александра Свистунова завели уголовное дело по подозрению в даче взятки в особо крупном размере по контракту с Минобороны. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, Свистунов в 2017 году передал взятку в четыре миллиона рублей бывшему начальнику вещевого управления Минобороны Владимиру Демчику за привлечение своего предприятия в роли соисполнители по госконтрактам. Речь шла о поставках вещевого имущества для нужд ВС на общую сумму более 574 миллионов рублей.

«По ходатайству следствия 235-й гарнизонный военный суд избрал в отношении Свистунова меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили в СК.

Ранее замглавы отдела МВД Челябинской области арестовали на два месяца за взятку в 3,5 миллиона рублей, писал RT.