Силовики устроили обыски у замминистра дорожного хозяйства Челябинской области
ФСБ и СК начали обыски у челябинского замминистра Харченко
Следователи и сотрудники ФСБ проводят обыски у первого замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Специалисты устанавливают его причастность к делу о хищении бюджетных средств.
«Сотрудники СК и ФСБ 24 декабря проводят обыски в рабочем кабинете Харченко. Также обыски проходят по месту его проживания», — уточнил собеседник агентства.
По его словам, замминистра может оказаться причастным к делу, фигурантом которого является гендиректор ООО «Уралдорстрой» Нвер Колозян, обвиняемый во взяточничестве в особо крупном размере.
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