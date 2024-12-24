Силовики устроили обыски у замминистра дорожного хозяйства Челябинской области

ФСБ и СК начали обыски у челябинского замминистра Харченко

Следователи и сотрудники ФСБ проводят обыски у первого замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Специалисты устанавливают его причастность к делу о хищении бюджетных средств.

«Сотрудники СК и ФСБ 24 декабря проводят обыски в рабочем кабинете Харченко. Также обыски проходят по месту его проживания», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, замминистра может оказаться причастным к делу, фигурантом которого является гендиректор ООО «Уралдорстрой» Нвер Колозян, обвиняемый во взяточничестве в особо крупном размере.

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