Силовики нашли взрывчатку у готовивших теракт жителей Ингушетии

СК: при обысках у готовивших теракт жителей Ингушетии нашли взрывчатку

Фото: РИА «Новости»

Во время обысков у троих жителей Ингушетии силовики нашли взрывные устройства. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Следственного комитета России.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов по месту проживания еще троих местных жителей республики обнаружены взрывные устройства», — рассказали в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном владении взрывчатыми веществами или устройствами. Правоохранители проверят причастность этих людей к террористической организации.

ФСБ предотвратила серию терактов в Ингушетии. Силовики задержали шесть местных жителей, у которых нашли самодельную взрывчатку, огнестрельное и холодное оружие. По данным ведомства, они планировали совершить теракты против местных правоохранителей и религиозных объектов, в том числе церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже.

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