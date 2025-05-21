Подпольное казино ликвидировали в Омске

В Омске ликвидировали подпольное казино, организованное в одном из домов на Бульварной улице. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Игорный клуб работал в условиях конспирации. Приглашения на игры рассылались через специальный канал в мессенджере. Незаконное заведение принимало гостей с марта 2025 года.
Казино накрыли сотрудники полиции при содействии спецназа Росгвардии. При обысках изъяли больше 40 комплектов компьютерного оборудования, средства связи, в которых сохранялись контакты клиентов, а также дневную выручку нелегального клуба.
Следователи устанавливают круг лиц, причастных к организации и функционированию заведения.
Ранее стало известно, что жительница Сургута пойдет под суд за организацию подпольного казино в Нефтеюганске. Ей грозит до двух лет лишения свободы.
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