Подпольное казино ликвидировали в Омске

Росгвардия
Фото: Росгвардия/Telegram

В Омске ликвидировали подпольное казино, организованное в одном из домов на Бульварной улице. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Игорный клуб работал в условиях конспирации. Приглашения на игры рассылались через специальный канал в мессенджере. Незаконное заведение принимало гостей с марта 2025 года.

Казино накрыли сотрудники полиции при содействии спецназа Росгвардии. При обысках изъяли больше 40 комплектов компьютерного оборудования, средства связи, в которых сохранялись контакты клиентов, а также дневную выручку нелегального клуба.

Следователи устанавливают круг лиц, причастных к организации и функционированию заведения.

Росгвардия
Фото: Росгвардия/Telegram

Ранее стало известно, что жительница Сургута пойдет под суд за организацию подпольного казино в Нефтеюганске. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

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