Силовики начали обыски по делу экс-замминистра Попова

РИА «Новости»: силовики начали обыски по делу Попова сразу в двух местах

Силовики начали проведение обысков по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, сразу в двух местах. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

Источник агентства рассказал, что обыски и следственные действия проходят в двух местах, но не уточнил, где именно.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении Попова. Его обвинили в трате на личные нужды денег, выделенных на работу парка «Патриот».

В СК заявили, что бывший заместитель министра организовал строительство и благоустройство своего дома в Подмосковье за счет парка. Следователи выявили у него объекты недвижимости стоимостью более 500 миллионов рублей.