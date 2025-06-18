Силиконовая грудь спасла жизнь женщины в Китае

Женщина чудом выжила после нападения преступника с ножом в Ханчжоу. Китаянку спасли грудные импланты, сообщило South China Morning Post.

Мужчина напал 30-летнюю женщину, когда она садилась в свою машину на паркинге рядом с торговым центром. Злоумышленник проник на переднее сиденье автомобиля и заставил жертву отвезти его туда, куда он скажет.

Также мужчину интересовало состояние ее банковского счета. Убедившись, что денег у китаянки нет, злоумышленник потребовал, чтобы она заняла их.

Когда преступник ненадолго отвлекся, женщина отправила сообщение своему молодому человеку. Тот отследил местонахождение ее телефона и позвонил в полицию.

Правоохранители прибыли на место происшествия, в этот момент преступник нанес пострадавшей 22 ножевых ранения в грудь и ранил себя. Он скончался до приезда медиков. Китаянка выжила благодаря силиконовым имплантам в груди.

Ранее в Бразилии рюкзак с ноутбуком спас байкера от пули угонщиков. Преступники успели сбежать с места с его мотоциклом.