Бразильский байкер выжил в перестрелке с угонщиками благодаря ноутбуку

Мотоциклист чудом спасся от пули угонщиков в Бразилии. Мужчина выжил благодаря рюкзаку с ноутбуком, сообщило Need To Know.

По данным издания, 35-летний мужчина ехал на мотоцикле по улице Сан-Паулу, когда его окружили пятеро бандитов и отобрали транспорт. Один из угонщиков выстрелил в спину байкера из пистолета. После этого преступники скрылись.

Очевидцы нападения отвезли пострадавшего в больницу. Выяснилось, что пуля пробила куртку, сумку и компьютер, поэтому вошла в кожу неглубоко.

В итоге бразилец отделался только несколькими швами, и в тот же день его отпустили домой. Позже брошенный мотоцикл нашли на улице.

Жена байкера рассказала, что муж сначала решил, будто получил сильный удар, и не сразу понял, что в него стреляли. По ее словам, мужчина осознал случившееся, когда преступники скрылись с мотоциклом. Спасение супруга женщина назвала настоящим чудом.

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