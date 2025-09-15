Штурм дома генерала МВД Панова попал на видео

Спецназ взял штурмом особняк экс-начальника управления расквартирования и строительства Главного командования внутренних войск МВД — замначальника тыла генерал-лейтенанта Владимира Панова, которого обвинили в коррупции. Видеозапись с работой правоохранителей опубликовала пресс-служба Следственного комитета.

На кадрах видно, как спецназовцы перелезают через ограды. Также на видео попали изъятые пачки пятитысячных рублевых купюр и американские доллары. Бывшего высокопоставленного военного доставили в зал суда под конвоем.

Панов контролировал исполнение контракта на строительство объекта в Кемеровской области на 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, он получил взятку в 37 миллионов рублей за покровительство. В итоге условия контракта не были выполнены, и государство понесло многомиллионные убытки.

Во время обысков правоохранители изъяли более 21 миллиона рублей. Также они установили более 40 объектов недвижимости, оформленных на Панова и его семью.