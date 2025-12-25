Шпион-убийца? Выявлен подрывник полицейских в Москве: шокирующие детали расследования

В расследовании гибели полицейских в Москве появился основной фигурант

Следствие, предположительно, определило основного подозреваемого по делу о резонансном взрыве на юго-востоке Москвы, в результате которого погибли двое инспекторов ДПС. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Официального подтверждения такой информации пока нет. Издание утверждает, что к преступлению может быть причастен 24-летний житель поселка Каменка Ивановской области.

Родственники юноши в беседе с Baza не подтвердили его гибель. По их словам, парень несколько дней назад отправился в региональный центр для госпитализации, после чего перестал выходить на связь.

Близкие охарактеризовали подозреваемого как спокойного и неконфликтного человека, который работал прессовщиком на местном предприятии и увлекался техникой и книгами.

Никаких странностей в его поведении родственники не заметили. Baza утверждает, что на месте происшествия на Елецкой улице оперативники обнаружили фрагменты паспорта. Документ может принадлежать жителю Каменки.

В настоящее время следствие якобы проверяет возможную связь молодого человека с покушением на генерал-лейтенанта Фанила Сарварова.

Одной из приоритетных версий является дистанционная вербовка: предполагается, что подрывник мог совершить атаку под жестким давлением со стороны мошенников.

Взрыв на Елецкой улице в Москве прогремел в ночь на 24 декабря. Погибли двое полицейских и предполагаемый подрывник.

Место происшествия расположено всего в 300 метрах от паковки, где 22 декабря преступники подорвали Сарварова.