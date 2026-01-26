В Анапе мужчина заказал убийство родственников, чтобы не делить наследство

Житель Анапы нанял киллера для расправы над родственниками, с которыми не хотел делить наследство. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк .

«Чтобы не делить наследство с родственниками, злоумышленник решил избавиться от них. Жизнь двоюродного брата и его супруги он оценил в 1,5 миллиона рублей», — рассказала она.

По версии СК России по Краснодарскому краю, у 39-летнего мужчины был длительный конфликт с парой из-за недвижимости в Анапе, что и побудило его организовать убийство родственников. Чтобы не участвовать в этом лично и избежать тюрьмы, подозреваемый попросил знакомого найти исполнителя.

«Деятельность злоумышленника попала в поле зрения правоохранительных органов, и дальнейшие его действия проходили под контролем», — сообщили в прокуратуре.

Сейчас мужчина заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к организации убийства по найму.

