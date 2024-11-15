Школьницы из Щелкова «в шутку» обвинили соперника из игры Brawl Stars в надругательстве

Baza: в Щелкове две девочки обвинили соперника из видеоигры в изнасиловании

Две живущие в Щелкове школьницы рассказали матери, что их изнасиловал соперник из видеоигры Brawl Stars. Когда женщина обратилась в полицию, дочери назвали обвинения «шуткой», сообщил Telegram-канал Baza .

По информации канала, две сестры 14 и 17 лет признались матери, что над ними надругался 28-летний мужчина по имени Алекс, с которым они играли в видеоигру. Когда женщина рассказала дочерям о поданном в полицию заявлении, они сознались, что все выдумали.

Девочки объяснили, что познакомились в игре с Алексом из Румынии и начали с ним общаться. Никаких непристойных вещей он не предлагал, но однажды обругал и сильно обидел девочек, после чего они решили «пошутить», пояснил источник Baza.

Мать школьниц попыталась забрать заявление, но отказ по уголовному делу смогут вынести только после допросов и судебно-психиатрической экспертизы «пострадавших».

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали экс-заместителя директора центра семейного воспитания в Колпине Германа Белякова. В отношении него возбудили уголовное дело о совращении несовершеннолетних.