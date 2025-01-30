Школьника в Архангельской области осудили за насилие над ребенком

В Архангельской области школьника осудили за сексуальное насилие над ребенком

Коношский районный суд Архангельской области отправил в исправительную колонию на три года школьника, совершившего преступление против половой неприкосновенности семилетнего мальчика. Об этом в социальной сети « ВКонтакте » сообщила пресс-служба суда.

Следователи вели дело по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Это преступление квалифицируется как особо тяжкое.

«Находясь на детской площадке в компании сверстников, фигурант дела решил поглумиться над малышом под ободряющие крики. На помощь ребенку пришли родные», — отметили в суде.

Злоумышленник вину не признал, но его приятели дали подробные изобличающие показания. Подросток стоял на учете, а после смерти матери проживал с отцом, а также его сожительницей.

«Ближайшие три года в воспитательной колонии ему предстоит взрослеть и обдумывать последствия содеянного. Приговор в законную силу не вступил», — добавили в пресс-службе.

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