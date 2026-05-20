Школьника из Улан-Удэ задержали за попытку продать свои сим-карты незнакомцам

В Улан-Удэ сотрудники полиции задержали 16-летнего школьника, который попытался продать незнакомым людям свои сим-карты. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным следствия, подростку написали в соцсетях, предложив подзаработать. По просьбе неизвестных он купил в салоне связи 18 сим-карт, однако отправить их курьерской службой уже не успел.

Против школьника возбудили уголовное дело. На время следствия он находится под подпиской о невыезде.

Запрет на передачу посторонним сим-карт действует с 1 сентября 2025 года.

Ранее в Челябинске сотрудники ФСБ задержали местного жителя за организацию сим-боксов. Выяснилось, что мужчина уже ранее судим за незаконный оборот наркотиков. Возбуждено уголовное дело.