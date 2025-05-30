Школьника арестовали по делу о поджоге на железной дорого в Ленинградской области

В Ленобласти арестован подросток, обвиняемый в теракте на железной дороге

Подростка, обвиняемого по статье о совершении террористического акта за поджог на железной дороге в Выборге, арестовали. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По версии следствия, в дневное время 12 апреля 15-летний подросток поджег объект транспортной инфраструктуры Октябрьской железной дороги на железнодорожной станции Выборг. Во время допросов школьник рассказал, что действовал по заданию человека, который начал общение с ним через мессенджер.

Куратор представился подростку якобы сотрудником правоохранительных органов. После этого он начал угрожать мальчику и заставил его устроить поджог на железной дороге.

Следователи возбудили в отношении школьника уголовное дело по статье о террористическом акте. Его арестовали. Расследование обстоятельств продолжается.

Ранее неизвестные попытались сорвать движение по Московской железной дороге. Они подбросили на железнодорожные пути несколько муляжей и настоящих взрывных устройств. В Ступине и Воскресенске прогремели взрывы.