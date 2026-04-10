Школьник маркером разрисовал памятник морякам в Челябинске

Следственный комитет по Челябинской области завел уголовное дело по факту повреждения памятника морякам — участникам Великой Отечественной войны в Саду Победы в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пресс-служба МВД по региону уточнила, что полицейские установили шестерых участников инцидента, в том числе 14-летнего подростка, который маркером разрисовал памятник.

СК ведет расследование по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков».

Он состоял на профилактическом учете в подразделении ПДН. В отношении родителей несовершеннолетнего завели административный протокол по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию.

