Аферисты в Москве обманули более сотни девушек, мечтавших стать моделями

Правоохранители задержали в Москве мошенников, которые вымогали деньги у девушек, желающих работать в модельном агентстве. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Аферисты действовали под видом модельного агентства и собирали с клиентов обязательную плату на создание портфолио для заключения трудового договора.

«После получения денег сообщники свои обязательства не выполняли и уклонялись от дальнейшего общения», — отметила Волк.

От действий мошенников пострадали более 100 человек.

Полиция задержала двух подозреваемых: 22-летнюю жительницу Подмосковья и 30-летнего приезжего из Красноярска. Во время обыска у них изъяли средства связи, компьютерную технику и другие предметы. Против задержанных возбудили четыре уголовных дела.

Ранее в Москве арестовали 20-летнюю девушку, обвиняемую в покушении на убийство по указке мошенников. По версии следствия, неизвестные заставили горожанку напасть на женщину.