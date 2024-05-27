Шестерых участников массовой драки с оружием в Москве выдворят из России

Нагатинский суд Москвы разрешил выдворить из России шестерых мигрантов, задержанных за участие в массовой драке с оружием в Западном Бирюлеве. Об этом информировала пресс-служба суда .

Пятерых признали нарушителями режима въезда в Россию и пребывания в ней и оштрафовали на пять тысяч рублей каждого. Еще одного участника драки уличили в повторном нарушении режима въезда и пребывания, для него штраф составил семь тысяч рублей. Все они подлежат административному выдворению.

В результате драки со стрельбой из травматического пистолета на улице Медынской двое получили ранения и попали в больницу. Всем участникам конфликта от 26 до 35 лет.

Ранее, в конце апреля, поножовщиной закончилась драка между двумя мужчинами из-за шаурмы, случившаяся в Московской области. Один из участников конфликта получил ножевые ранения.