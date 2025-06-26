Шестерых нелегальных мигрантов выявили на двух стройках Москвы
Полицейский выявили шестерых нелегальных трудовых мигрантов на двух стройках Москвы. Об этом сообщила пресс-службе МВД.
Профилактические рейды провели на Омской улице во Внуковском и в деревне Рассказовка. В отношении нелегалов составили протоколы об административном правонарушении.
«Каждому из них назначен административный штраф в размере пяти тысяч рублей», — уточнили в МВД.
Правоохранители проводят мероприятия по установлению лиц, допустивших иностранцев к незаконной деятельности. Их привлекут к ответственности.
Накануне в Калужской области двух полицейских задержали за организацию незаконной миграции. Правоохранители легализовали 50 тысяч иностранцев. Последних в ближайшее время отправят на родину.
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