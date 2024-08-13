Обиженный россиянин приковал бывшую жену к дереву и бросил в лесу

СКР: житель Тюменской области похитил экс-жену и приковал к дереву в лесу

В Тюменской области полиция задержала мужчину, который похитил бывшую жену, приковал к дереву и уехал. Женщина выбралась из леса и позвала на помощь, сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Вечером 8 августа 36-летний житель города Ялуторовска, по версии следствия, угрозами заставил бывшую жену сесть в машину и увез в лес около села Памятное. Там он приковал ее металлической цепью к дереву, снова угрожал насилием, но потом скрылся. Женщина освободилась, вышла к людям и попросила о помощи.

Следователи возбудили уголовное дело по части первой статьи 126 УК России «Похищение человека». Подозреваемого задержали и заключили под стражу.

Похожий случай произошел в Забайкалье, сообщили «Известия». Мужчина запер бывшую супругу в доме своих родственников, но она смогла сообщить знакомой о своем местонахождении. Похитителя приговорили к условному сроку.