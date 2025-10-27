На границе с Казахстаном задержали крупную партию украинского шоколада

Мобильная группа Алтайской таможни задержала крупную партию украинского шоколада при попытке ввоза в Россию из Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

По данным ведомства, при проверке грузовика, следовавшего через границу, в кузове обнаружили 372 коробки плиточного шоколада общим весом 714 килограммов. Продукцию производили на украинской кондитерской фабрике, она находится под действующими российскими санкциями, что делает ее ввоз запрещенным.

Фуру с товаром направили обратно отправителю. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье о несоблюдении запретов и ограничений при перемещении товаров через границу. Проверка проводилась совместно с пограничным управлением ФСБ по Алтайскому краю.

Ранее северокавказские таможенники пресекли контрабанду золота на 5,5 миллиона рублей.