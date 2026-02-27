Сговор с судьями повлиял на результаты 22 матчей с участием «Торпедо»

На результаты 22 матчей с участием московского «Торпедо» в ФНЛ повлиял сговор с судьями, официальные обвинения предъявили 13 футбольным арбитрам. Об этом в телеграм-канале сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

«Выявлены новые эпизоды оказания влияния на результаты матчей ФНЛ, участником которых являлся клуб „Торпедо Москва“», — написала она.

Волк уточнила, что расследование выявило противоправное влияние на результаты не менее 22 матчей в Московском регионе, а также в других субъектах России.

«Незаконные действия совершали путем вступления в сговор и передачи денежных средств судьям. В настоящее время 13 футбольным арбитрам, обслуживавшим матчи Первой лиги, предъявили обвинения в совершении преступлений», — добавила она.

Представитель МВД добавила, что арбитры в настоящее время находятся под подпиской о невыезде. Санкция статьи «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования» предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Ранее дела о коррупции завели в отношении девяти судей РПЛ и Первой лиги.