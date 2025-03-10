Севастополец получил срок за попытку теракта против военного

Суд вынес приговор по делу о подготовке теракта жителем Севастополя. Целью атаки должен был стать российский военный. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.
По данным ведомства, севастопольца завербовали украинские спецслужбы и поручили организовать покушение на офицера. Для этого обвиняемый изготовил радиоуправляемую бомбу.
Он готовил подрыв в подъезде дома, когда военный туда зайдет. Взрывчатку обвиняемый поместил в газовую трубу. В этот момент его задержали сотрудники ФСБ.
Южный окружной военный суд признал жителя Севастополя виновным по трем статьям. Ему назначили наказание в виде 17 лет колонии строгого режима. Также подсудимый получил штраф в размере 300 тысяч рублей.