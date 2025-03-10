Севастополец получил срок за попытку теракта против военного

ФСБ: готовившего теракт против офицера жителя Севастополя осудили на 17 лет

Суд вынес приговор по делу о подготовке теракта жителем Севастополя. Целью атаки должен был стать российский военный. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

По данным ведомства, севастопольца завербовали украинские спецслужбы и поручили организовать покушение на офицера. Для этого обвиняемый изготовил радиоуправляемую бомбу.

Он готовил подрыв в подъезде дома, когда военный туда зайдет. Взрывчатку обвиняемый поместил в газовую трубу. В этот момент его задержали сотрудники ФСБ.

Южный окружной военный суд признал жителя Севастополя виновным по трем статьям. Ему назначили наказание в виде 17 лет колонии строгого режима. Также подсудимый получил штраф в размере 300 тысяч рублей.

Ранее суд приговорил к 15 годам лишения свободы женщину, которая по заданию украинских спецслужб планировала совершить диверсию в Энергодаре.