Житель Тюмени скрывался более 10 лет после тройного убийства

В Тюмени в суд направлено уголовное дело о тройном убийстве, которое произошло более 10 лет назад. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на местную прокуратуру.

В марте 2013 года обвиняемый встретился с друзьями, чтобы урегулировать конфликт, и в процессе встречи использовал приобретенное ранее оружие. Он сделал минимум семь выстрелов в пятерых мужчин.

В результате нападения погибли три человека, а трое остальных пострадали. Позже трое пострадавших умерли от полученных ранений. Обвиняемого арестовали в апреле 2024 года в Чеченской Республике.

Теперь ему грозит пожизненное заключение, говорится в сообщении ведомства.