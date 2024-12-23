Житель Тюмени скрывался более 10 лет после тройного убийства
В Тюмени в суд направлено уголовное дело о тройном убийстве, которое произошло более 10 лет назад. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на местную прокуратуру.
В марте 2013 года обвиняемый встретился с друзьями, чтобы урегулировать конфликт, и в процессе встречи использовал приобретенное ранее оружие. Он сделал минимум семь выстрелов в пятерых мужчин.
В результате нападения погибли три человека, а трое остальных пострадали. Позже трое пострадавших умерли от полученных ранений. Обвиняемого арестовали в апреле 2024 года в Чеченской Республике.
Теперь ему грозит пожизненное заключение, говорится в сообщении ведомства.
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