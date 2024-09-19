Серийный отравитель из Балашихи хотел убить друзей из-за долгов

СК: житель Балашихи травил родственников и друзей из-за недвижимости и денег

Следователи раскрыли мотивы жителя Балашихи, который в течение длительного времени подсыпал яд в еду и напитки родственников и друзей. Подробности сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

«В случаях с отравлением родственников мотивом преступлений явилось желание завладеть общей недвижимостью, в случае с друзьями — нежелание возвращать денежные долги», — рассказали следователи.

Эксперты выявили в изъятой еде химические элементы и соединения, которые при употреблении приводят к смерти. Подозреваемый угощал потерпевших отравленным морсом и подсыпал химикаты в продукты и пищевую соль. Специалисты проверят психическое состояние задержанного.

Следователи выявили дополнительные эпизоды в деле отравителя из Балашихи. Его заподозрили в покушении на убийство еще семи человек.