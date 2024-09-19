Следователи раскрыли мотивы жителя Балашихи, который в течение длительного времени подсыпал яд в еду и напитки родственников и друзей. Подробности сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
«В случаях с отравлением родственников мотивом преступлений явилось желание завладеть общей недвижимостью, в случае с друзьями — нежелание возвращать денежные долги», — рассказали следователи.
Эксперты выявили в изъятой еде химические элементы и соединения, которые при употреблении приводят к смерти. Подозреваемый угощал потерпевших отравленным морсом и подсыпал химикаты в продукты и пищевую соль. Специалисты проверят психическое состояние задержанного.
Следователи выявили дополнительные эпизоды в деле отравителя из Балашихи. Его заподозрили в покушении на убийство еще семи человек.
Крупные нарушения выявили «Теремке» в Москве. Из ресторанов изъяли более 120 кг продукции
Законопроект по предотвращению шатдауна заблокировали в конгрессе США
Серийный отравитель из Балашихи хотел убить друзей из-за долгов
Двоих взрослых и ребенка спасли из горящего дома в Москве
Информацию о причиненном Крыму ущербе предъявят Украине на переговорах
Кровлю и уличное освещение обновили в детском саду «Колосок» в Дмитрове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте