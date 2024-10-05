Серийный грабитель банков пойдет под суд в Екатеринбурге

В Екатеринбурге будут судить мужчину, ограбившего 12 банков за 8 лет

Ограбившего 12 банков за восемь лет на сумму свыше 39,8 миллиона рублей мужчину будут судить в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве отметили, что в период с 2015 по 2023 год 45-летний обвиняемый совершил разбойные нападения на 12 отделений банков. Всего он причинил ущерб на 39,8 миллиона рублей.

В ходе грабежей мужчина использовал «предмет, похожий на пистолет», угрожал им сотрудникам банков, заставляя открывать кассы и хранилища. Для конспирации он каждый раз отращивал бороду, которую после преступления сбривал, использовал маску и солнцезащитные очки.

В марте 2023 года силовикам удалось его задержать при очередной попытке нападения на банк. Уголовное дело о разбое в особо крупном размере поступило в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

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