Пьяный рецидивист с ножом ограбил круглосуточный магазин в Петербурге
В Петербурге пьяный мужчина с ножом ограбил круглосуточный магазин на Английском проспекте. Об этом сообщила Мойка78.
Посетитель зашел в магазин и под угрозой ножа заставил продавца отдать все деньги из кассы. Когда он скрылся, потерпевший вызвал полицию.
Подозреваемого почти сразу задержали, оказалось, что он уже был судим за грабеж. Возбуждено уголовное дело.
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