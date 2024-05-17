Серийный душитель пенсионерок предстанет перед судом в Подмосковье | 360°

17 мая 2024, 18:00
Серийный душитель пенсионерок предстанет перед судом в Подмосковье
Житель Пензенской области предстанет перед судом в Подмосковье за серию убийств
В Подмосковье перед судом предстанет житель Пензенской области, обвиняемый в серии нападений на пожилых женщин. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Московской области.
Следователи завершили расследование и установили, что предполагаемый преступник находил одиноких пенсионерок, пробирался к ним в дом и душил их руками. При этом мужчина требовал от женщин деньги.
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«Своих жертв мужчина душил до прекращения сопротивления и потери сознания. Затем он забирал находящиеся в доме денежные средства и ювелирные изделия», — заявили в СК.
В результате 10 пенсионерок пострадали, две из них скончались. Уголовное дело предали в Московский областной суд.
В Пермском крае ранее прошел суд над жительницей Горнозаводского городского округа. Ее обвинили в покушении на убийство знакомой.
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