Жительнице Пермского края присудили 6 лет колонии за покушение на убийство знакомой | 360°

Происшествия 17 мая 2024, 16:02 Жительнице Пермского края присудили 6 лет колонии за покушение на убийство знакомой

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В Пермском крае прошел суд над жительницей Горнозаводского городского округа, которую обвинили в покушении на убийство знакомой. Об этом сообщил сайт properm.ru, ссылаясь на СУ СКР по региону.

Случай произошел еще в августе 2023 года. Пьяная женщина пришла в дом к знакомой, где увидела своего сожителя. На фоне ревности она схватила нож и напала на хозяйку жилища. Потерпевшую доставили в больницу, она своевременно получила помощь.

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Обвиняемой назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Отбывать его она будет в исправительной колонии общего режима.