Жительнице Пермского края присудили 6 лет колонии за покушение на убийство знакомой | 360°

17 мая 2024, 16:02
Жительнице Пермского края присудили 6 лет колонии за покушение на убийство знакомой
В Пермском крае прошел суд над жительницей Горнозаводского городского округа, которую обвинили в покушении на убийство знакомой. Об этом сообщил сайт properm.ru, ссылаясь на СУ СКР по региону.
Случай произошел еще в августе 2023 года. Пьяная женщина пришла в дом к знакомой, где увидела своего сожителя. На фоне ревности она схватила нож и напала на хозяйку жилища. Потерпевшую доставили в больницу, она своевременно получила помощь.
Реклама
Обвиняемой назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Отбывать его она будет в исправительной колонии общего режима.
Пермский край
Суд
Реклама
Реклама