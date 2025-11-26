Серийных похитителей драгоценностей задержали в Подмосковье

Сотрудники полиции задержали пятерых подозреваемых в кражах денег и драгоценностей из квартир, офисов и ювелирных салонов. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

В августе–октябре в Казани и Рязани произошло по меньшей мере семь краж. Злоумышленники проникали на объекты всегда ночью. Среди похищенного — металлический ящик с наличными, 230 единиц украшений и другие вещи. Совокупный ущерб составил около 15 миллионов рублей.

Всех пятерых задержали в Подмосковье. Выяснилось, что трое из них ранее судимы за кражи. У них изъяли денежные средства, смартфоны, ювелирные изделия, автомобиль и другие вещдоки. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ленинградской области задержали двоих мужчин, похитивших сигареты из магазинов на 630 тысяч человек.