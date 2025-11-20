Полиция Ленобласти поймала подозреваемых в кражах сигарет из магазинов

Полицейские задержали двух мужчин, которых подозревают в серии хищений табачных изделий из магазинов Ленинградской области. Ущерб от их действий превысил 630 тысяч рублей. Об этом написала gazeta.spb.ru .

Правоохранители выяснили, что к преступлениям причастны двое ранее судимых жителей Северо-Кавказского региона 31 и 42 лет. Они воровали сигареты из торговых точек по ночам, после их закрытия.

Злоумышленники взламывали входные двери магазинов с помощью лома-гвоздодера. Под звуки сигнализации мужчины набивали мешки сигаретами и скрывались на автомобиле Lada Priora до прибытия полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задержание произошло, когда подозреваемые попытались совершить очередную кражу в супермаркете поселка Дивенский. При задержании полицейские изъяли партию табачных изделий и сигнальный пистолет.

Расследование установило причастность задержанных к трем аналогичным преступлениям в Гатчинском и Приозерском районах. Возбуждены уголовные дела, и пока идет следствие, подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.