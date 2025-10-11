Серебряные погоны нашли при обыске у бывшего главного кадровика МО РФ

Во время обысков у бывшего начальника управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова изъяли серебряные погоны и редкие коллекционные монеты. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«В ходе проведенных следственных действий у Кузнецова обнаружены и изъяты погоны из серебра 925-й пробы стоимостью 183 929 рублей», — указано в документах.

Кроме того, правоохранители обнаружили коллекцию генерала, которая включала более 80 серебряных монет. В ней находились редкие и сувенирные экземпляры. На одной монете были изображены три обезьяны и надпись «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю».

Офицера задержали и арестовали в мае 2024 года. Его обвинили в получении взятки на сумму более 80 миллионов рублей. В августе этого года Второй Западный окружной военный суд продлили арест Кузнецову до 12 октября.

Ранее в Красноярске у задержанного гендиректора «Монолитхолдинга» Разима Абасова обнаружили книгу о том, как обходить налоги.